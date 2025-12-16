Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Menyelamatkan Hutan Bengkulu, Menyelamatkan Masa Depan Rakyat

Oleh: Prof Dr Ir Abdul Hamid MP- Putra Bengkulu, tinggal di Surabaya, Jawa Timur - Peduli Lingkungan Bengkulu

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:20 WIB
Menyelamatkan Hutan Bengkulu, Menyelamatkan Masa Depan Rakyat - JPNN.COM
Putra Bengkulu, tinggal di Surabaya, Jawa Timur - Peduli Lingkungan Bengkulu, Prof Dr Ir Abdul Hamid MP. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Surat Terbuka untuk Ketua Alumniku Gubernur Bengkulu dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Provinsi Bengkulu, dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan ekologisnya yang luar biasa, kini berada di persimpangan genting.

Baca Juga:

Di satu sisi, hutan-hutannya masih menyimpan potensi besar sebagai penyangga kehidupan—mengatur tata air, mencegah bencana, dan menopang mata pencaharian masyarakat.

Menyelamatkan Hutan Bengkulu, Menyelamatkan Masa Depan Rakyat

Kerusakan hutan di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara hingga Bengkulu Selatan elah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Foto: Source for JPNN.com

Baca Juga:

Di sisi lain, tekanan eksploitasi ekonomi terus menggerus paru-paru hijau ini hingga titik kritis.

Jika tidak segera dihentikan, kerusakan hutan Bengkulu bukan hanya ancaman lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan yang menimpa rakyatnya secara langsung.

Provinsi Bengkulu, dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan ekologisnya yang luar biasa, kini berada di persimpangan genting.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutan  Bengkulu  Prof Abdul Hamid  provinsi bengkulu 
BERITA HUTAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp