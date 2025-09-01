Menyeruak Kabar Demo Besar-besaran di Bandung Hari Ini, Kapolda Minta Bantuan Pangdam

jpnn.com - BANDUNG - Menyeruak kabar bakal ada aksi demo besar-besaran di Kota Bandung, Jawa Barat, pada hari ini Senin 1 September 2025.

Mengantisipasi aksi demo hari ini, TNI dan Polri menyiagakan pasukan gabungan untuk menjaga kondusivitas, terutama di kawasan Gedung DPRD Jaba serta sejumlah titik strategis lainnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima surat izin resmi terkait rencana aksi tersebut.

Namun, berbagai selebaran dan undangan aksi sudah beredar luas di media sosial.

"Untuk besok (hari ini). Ya, kalau informasi yang kami terima itu ada, tetapi secara resmi itu belum ada ya. Untuk mengadakan unjuk rasa, karena sudah diatur ya. Kami punya kewajiban untuk mengamankan semua masyarakat yang menyampaikan pendapat sesuai dengan aturannya," kata Rudi di Gedung Sate, Bandung, Minggu (31/8/2025) malam.

Ia menambahkan, meskipun izin resmi belum diterbitkan, Polda Jabar bersama unsur Forkopimda dan TNI akan tetap melakukan langkah antisipasi maksimal.

"Tetapi sampai sekarang ini belum ada. Jadi baru flyer-flyer berselebaran di mana-mana. Ini belum bisa kita (Polda Jabar) tanggapi itu," jelasnya.

Pengamanan, kata Rudi, tidak hanya akan difokuskan di Gedung DPRD, melainkan juga di aset negara, fasilitas umum, dan lingkungan sekolah tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.