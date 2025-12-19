Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menyiksa Jetour T2 di Lintasan Off-road

Sabtu, 20 Desember 2025 – 00:11 WIB
Menyiksa Jetour T2 di Lintasan Off-road - JPNN.COM
Jetour Motor Indonesia mengajak sejumlah awak media nasional termasuk JPNN.com untuk membuktikan ketangguhan mobil barunya, Jetour T2. Foto: dok Jetour

jpnn.com, SERPONG - Jetour Indonesia mengajak sejumlah awak media nasional termasuk JPNN.com untuk membuktikan ketangguhan mobil barunya, T2 di lintasan off-road yang berada di BSD, Tangerang pada Kamis (18/12)

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan media test drive ini untuk membuktikan bahwa kapabilitas berkendara di berbagai medan tidak harus mengorbankan kenyamanan harian.

Jetour T2 dirancang agar adaptif di berbagai kondisi jalan dan tetap relevan untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari konsumen Indonesia.

Baca Juga:

"Bukan hanya tampil tangguh, Jetour T2 juga mampu membuktikan performa dan kenyamanan di berbagai medan berkendara,” ungkap Moch Ranggy kepada awak media, Kamis.

Ada tiga mobil SUV bergaya boxy itu yang disiapkan untuk melibas lintasan off-road di pagedangan, Tangerang. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada mobil tersebtut, termasuk ban yang digunakan saat melakukan sesi pengujian.

Tujuannya, untuk melihat seberapa tangguh mobil tersebut bisa melewati lintasan tanah merah itu.

Baca Juga:

Kondisi jalan tersebut kian menantang karena terus diguyur hujan lebat.

Trek yang sudah disiapkan seketika berubah menjadi kubangan tanah merah yang cukup dalam. Ini membuat kemampuan SUV asal Tiongkok itu semakin diuji.

Jetour Motor Indonesia mengajak sejumlah awak media nasional termasuk JPNN.com untuk membuktikan ketangguhan mobil barunya, Jetour T2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetour T2  Test Drive  SUV off-road  Jetour Sales Indonesia  Harga Jetour T2 
BERITA JETOUR T2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp