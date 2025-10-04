Menyongsong Album Kedua, Thee Marloes Perkenalkan Lagu Baru

jpnn.com, SURABAYA - Grup musik asal Surabaya, Thee Marloes baru saja meluncurkan lagu yang bertitel What’s On Your Mind.

Lagu tersebut merupakan single kedua setelah I’d Be Lost yang akan masuk ke dalam album penuh kedua.

Thee Marloes segera meluncurkan album kedua yang kembali dirilis oleh Big Crown Records, label rekaman asal Brooklyn, AS.

Band beranggotakan Natassya Sianturi (vokal, piano), Sinatrya Dharaka (gitar), dan Tommy Satwick (drum) itu menjelaskan bahwa What’s On Your Mind merupakan lagu tentang mempertanyakan apa yang ada di pikiran seseorang yang disukai.

“Bagaimana caranya bisa memperlambat waktu supaya mendapat jawaban dan tidak semakin penasaran. Tetapi di sisi lain sebenarnya kita sedang terjebak dengan asumsi sendiri,” ungkap Sinatrya Dharaka dari Thee Marloes.

Proses produksi What’s On Your Mind dikerjakan secara cepat oleh Thee Marloes yakni pada awal 2025.

Pengerjaan dilakukan setelah Thee Marloes menyelesaikan tur Jepang pada akhir tahun lalu.

“Saat membuat What’s On Your Mind, kami pengin bikin lagu yang to the point, manis, dan easy listening. Iseng-iseng jamming, kemudian masukkan beat boom bap sambil Raka dan Tassya nyari alur chord dan coba masukin lirik yang sudah ditulis Raka sebelumnya,” beber Tommy Satwick.