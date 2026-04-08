JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menyoroti IUP Tak Jelas, Prabowo Puji Menhut yang Tak Keluarkan Izin Tebang Kayu

Rabu, 08 April 2026 – 17:11 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto memuji Menhut Raja Juli Antoni yang tidak menerbitkan izin membabat lahan hutan selama menjabat. ilustrasi. Foto tangkapan layar YouTube @Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima pujian dari Presiden RI Prabowo Subianto karena dianggap tegas dalam menjaga kelestarian rimba di Indonesia. 

Prabowo menyampaikan hal itu saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4).

Diketahui, seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo bersama Wapres RI Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat, termasuk Menhut Raja Juli. 

Awalnya, Prabowo dalam taklimat menerima informasi soal pemberian ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk di kawasan hutan lindung. 

"Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas, atau IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ujar dia, Rabu.

Prabowo kemudian melakukan pengecekan.

Setelah itu melihat bahwa Menhut Raja Juli Antoni tidak pernah mengeluarkan izin penebangan kayu.

"Menhut saya cek, oh, alhamdulillah, Menhut ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Kepala Negara.

