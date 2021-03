Meradang, AHY: Saya Salut dengan Saudara Moeldoko

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kembali menyikapi hasil KLB Sibolangit Deli Serdang yang memilih (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum parpol itu.

AHY mengatakan sikap yang ditunjukkan peserta KLB tersebut termasuk Moeldoko tidak bisa diterima oleh akal sehat.

Menurutnya, pemakaian jaket Demokrat saat KLB itu bukan hak dari Moeldoko dan peserta kongres.

"Saya salut dengan saudara Moeldoko dan siapapun yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal Deli Serdang tersebut," jelas AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/3).

Mantan prajurit TNI AD ini menegaskan tindakan KSP Moeldoko itu tidak terpuji, tak kesatria, dan memalukan. Dia menyebut tindaka itu jauh dari moral etika dan keteladan dalam partai politik.

"Saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan PD secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional," lanjutnya.

Putera sulung SBY ini menyebut terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB adalah sebuah contoh yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Banyak pihak, masyarakat luas yang mengatakan terlalu, berlebihan cross the line, too much and too far," pungkasnya.(mcr8/jpnn)



