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JPNN.com - Daerah - Riau

Merajut Nasionalisme dari Pedalaman, Ekspedisi Merah Putih di Talang Mamak

Selasa, 04 Agustus 2026 – 01:43 WIB
Merajut Nasionalisme dari Pedalaman, Ekspedisi Merah Putih di Talang Mamak - JPNN.COM
Tim ekspedisi merah putih presisi saat mengunjungi masyarakat Suku Talang Mamak di Dusun Nunusan, Desa Rantau Langsat, Inhu. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tim ekspedisi merah putih resisi menyasar suku pedalaman di Dusun Nunusan, Desa Rantau Langsat, Inhu.

Perjalanan menuju Dusun Nunusan, bukanlah perjalanan yang mudah.

Sungai Batang Gansal menjadi jalur utama menuju kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung itu.

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Di sanalah masyarakat adat Suku Talang Mamak menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, namun tetap teguh menjaga adat, budaya, dan kecintaan mereka kepada Indonesia.

Ratusan bendera Merah Putih berkibar di tangan warga ketika Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tiba membawa pesan bahwa negara hadir hingga ke pelosok negeri.

Dipimpin Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Jeki Rahmat Mustika, didampingi Penata Kebijakan Kapolri Madya TK II Polda Riau Kombes Pol Anton Setyo Hariyanto dan Kapolres Indragiri Hulu AKBP Eka Ariandy Putra, rombongan menyapa masyarakat adat di Dusun Nunusan, Minggu (2/8/2026).

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Bagi warga Talang Mamak, kedatangan rombongan bukan sekadar kunjungan resmi. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa jarak yang jauh tidak pernah mengurangi perhatian negara terhadap masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman.

Sebanyak 180 bendera Merah Putih diserahkan kepada warga, sesuai jumlah kepala keluarga yang bermukim di wilayah tersebut.

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tim ekspedisi merah putih resisi menyasar suku pedalaman di Dusun Nunusan, Desa Rantau Langsat.

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TAGS   ekspedisi merah putih  HUT RI  talang mamak  Daerah pedalaman  Polres Inhu 

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