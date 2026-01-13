Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Selasa, 13 Januari 2026 – 09:46 WIB

jpnn.com - Tanah Papua menyimpan energi besar dari ribuan anak mudanya, generasi penerus dengan pandangan jauh ke depan.

Di tangan merekalah masa depan wilayah yang kaya ini dititipkan. Namun, jalan mereka membutuhkan peta dan kompas yang tepat.

Program Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan delapan pilar strategisnya, hadir sebagai janji penuntun tersebut.

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Asta Cita berpotensi menyentuh hidup anak muda Orang Asli Papua (OAP).

Kami menelusuri peluang luas dan tantangan dalam yang mengadang serta menawarkan peta jalan kebijakan yang kontekstual.

Dengan membandingkan demografi kawasan Pasifik, posisi unik OAP menjadi lebih jelas.

Tujuannya tunggal: memastikan Asta Cita menjadi transformasi nyata bagi pemuda di Yahukimo, pelaut di Biak, dan mahasiswa di Jayapura.

Implementasinya bagai menanam benih di tanah subur yang konturnya unik.