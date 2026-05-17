Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Merasa Bangga, Ketum Demokrat AHY Sebut Sosok Ini Layak Dicontoh Seluruh Kader

Minggu, 17 Mei 2026 – 11:57 WIB
Merasa Bangga, Ketum Demokrat AHY Sebut Sosok Ini Layak Dicontoh Seluruh Kader - JPNN.COM
AHY saat menghadiri secara virtual Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Jumat (15/5/2026). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan sosok Ketua DPD Partai Demokrat Riau sekaligus Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjadi contoh bagi seluruh kader Demokrat di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan AHY saat menghadiri secara virtual Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Jumat (15/5/2026).

Dalam sambutannya, AHY mengaku bangga dengan perjalanan politik Agung Nugroho yang dinilai tumbuh dari bawah hingga memimpin Partai Demokrat di tingkat provinsi.

Baca Juga:

“Saya senang dan bangga mendengarkan perjalanan kader Bung Agung dari paling bawah hingga di puncak, dari PAC, DPC hingga DPD,” ujar AHY.

Menurut AHY, pengalaman Agung yang meniti karier politik dari jenjang bawah menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan yang memahami kebutuhan masyarakat sekaligus dinamika organisasi partai.

Tak hanya itu, AHY juga menilai Agung telah menunjukkan berbagai capaian selama mengemban amanah sebagai kepala daerah.

Baca Juga:

Karena itu, ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi role model bagi kader Demokrat di daerah lain.

“Selaku pemimpin daerah, saudara Agung saya ikuti juga telah menanamkan atau mencetak sejumlah prestasi yang bisa menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya di Riau maupun daerah lain,” katanya.

Hal tersebut disampaikan AHY saat menghadiri secara virtual Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Jumat (15/5/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Partai Demokrat  AHY  Demokrat Riau  Agung Nugroho 
BERITA PARTAI DEMOKRAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp