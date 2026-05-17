Merasa Bangga, Ketum Demokrat AHY Sebut Sosok Ini Layak Dicontoh Seluruh Kader

jpnn.com, PEKANBARU - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan sosok Ketua DPD Partai Demokrat Riau sekaligus Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjadi contoh bagi seluruh kader Demokrat di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan AHY saat menghadiri secara virtual Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Jumat (15/5/2026).

Dalam sambutannya, AHY mengaku bangga dengan perjalanan politik Agung Nugroho yang dinilai tumbuh dari bawah hingga memimpin Partai Demokrat di tingkat provinsi.

“Saya senang dan bangga mendengarkan perjalanan kader Bung Agung dari paling bawah hingga di puncak, dari PAC, DPC hingga DPD,” ujar AHY.

Menurut AHY, pengalaman Agung yang meniti karier politik dari jenjang bawah menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan yang memahami kebutuhan masyarakat sekaligus dinamika organisasi partai.

Tak hanya itu, AHY juga menilai Agung telah menunjukkan berbagai capaian selama mengemban amanah sebagai kepala daerah.

Karena itu, ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi role model bagi kader Demokrat di daerah lain.

“Selaku pemimpin daerah, saudara Agung saya ikuti juga telah menanamkan atau mencetak sejumlah prestasi yang bisa menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya di Riau maupun daerah lain,” katanya.