Merasa Difitnah, Mantan Istri Andre Taulany Laporkan Balik ART
jpnn.com, JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin dikabarkan melaporkan balik asisten rumah tangga (ART) atas dugaan fitnah.
Kabar tersebut telah dikonfrmasi oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi.
"Dan kemarin, SPKT telah menerima beberapa laporan polisi, yang salah satunya adalah terkait perkara pencemaran nama baik dan fitnah," kata AKP Joko Adi dilansir Antara, Kamis (30/4).
Menurutnya, laporan Erin diterima dengan nomor 1697/IV/2026/SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 30 April 2026.
Adapun peristiwa diketahui terjadi di Jalan Kesehatan IV Gang Bunga Mayang, Bintaro, Jakarta Selatan pada Rabu (29/4).
AKP Joko Adi menyebut laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik atau fitnah, sementara pihak terlapor masih dalam proses penyelidikan.
“Isi laporan saudara inisial RT tersebut melaporkan bahwa ia mengalami pencemaran nama baik dan atau fitnah, dan dalam perkara ini untuk terlapornya masih dalam lidik," jelasnya.
Sejauh ini, pihak kepolisian masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut atas keterkaitan laporan ini dengan laporan lainnya.