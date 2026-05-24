Merasa Dijebak dan Diperdaya, Yasinta Moiwend Buka Suara Soal Film Pesta Babi

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh masyarakat adat Papua, Yasinta Moiwend, mengaku dijebak dan diperdaya sehingga tanpa sepengetahuannya ikut berperan dalam film Pesta Babi.

Perwakilan masyarakat adat Malind Merauke, Papua Selatan ini memastikan tidak pernah ada tawaran atau permintaan resmi kepadanya untuk berperan dalam film Pesta Babi, sehingga dirinya meminta film tersebut untuk segera dihentikan peredarannya.

“Saya kaget, ditampilkan saya di Film. Apa saya boneka atau ukiran Asmat, ditampilkan tanpa sepengetahuan saya dan izin saya. Saya kecewa sekali,” kata Yasinta, dilansir dari video pernyataannya, Minggu, (25/5/2026).

“Saya tidak wawancara, mereka yang buat, mama tidak tau. Mama tidak kasih izin, untuk buat film itu, saya sumpah demi tuhan, tidak tau jam berapa mereka buat film Pesta Babi itu,” lanjutnya.

Yasinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind, diajak oleh pria bernama Aris untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua.

Namun tak disangka, Yasinta mengaku dijebak dan dimanfaatkan untuk terlibat dalam film berjudul Pesta Babi.

Yesinta juga mempertanyakan foto-foto dirinya yang dimuat, bahkan dijadikan ikon film Potong Babi di poster film yang sudah beredar luas di tengah masyarakat, tanpa pemberitahuan apalagi izin kepadanya.

“Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana sampai mereka sudah buat film Pesta Babi tanpa izin dari saya, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka LBH," Yasinta.