Merasa Dikhianati Orang Terdekat, Rizky Billar Curhat Uang Rp 3,1 Miliar Ditilep

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Billar diduga menjadi korban penipuan atau penggelapan uang dengan nilai yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 3,1 miliar.

Kabar tersebut dibagikan langsung oleh Rizky Billar melalui akunnya di Instagram.

Dalam Instagram story yang dibagikannya, dia mengungkapkan kekecawaannya setelah uangnya senilai miliaran rupiah diduga ditilap oleh orang yang selama ini dianggap sangat dekat dengan keluarganya.

"Kok bisa ya, orang yang ngakunya dekat banget sama keluarga gue, tapi malah makan uang gue, istri gue, sama anak-anak gue," ujar Rizky Billar melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (5/8).

Kekecewaan ayah tiga anak tersebut semakin bertambah ketika mengetahui bahwa oknum tersebut diduga 'ada main' dengan pihak lain.

Menurutnya, oknum itu diduga kongkalikong dengan pemilik sebuah brand untuk merugikan dirinya.

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"Dan pahitnya lagi malah kongkalikong sama owner brandnya," kata Rizky Billar.

Dalam Instagram story lainnya, pria 31 tahun itu sempat membagikan tangkapan layar percakapan pesan singkat dari seorang penggemar yang mencoba menenangkannya agar tetap tabah menghadapi musibah.