Meratus Tepis Isu Akuisisi oleh Waresix Senilai USD 2,2 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan logistik dan pelayaran, PT Meratus membantah isu akuisisi oleh Waresix dengan nilai transaksi yang disebut mencapai USD 2,2 miliar.

Head of Corporate Communications & Sustainability Meratus Group Purnama Aditya menegaskan pihaknya saat ini juga tidak berada dalam proses penawaran, pembahasan, negosiasi, sebagaimana informasi beredar.

"(kami tidak dalam) perencanaan transaksi apa pun terkait akuisisi sebagaimana disebutkan dalam informasi beredar," kata Aditya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/6).

Aditya menilai pihaknya perlu menglarifikasi pemberitaan tersebut, lantaran dikhawatirkan dapat mengganggu persepsi perusahaan di pasar.

Dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi lebih lanjut, yang akan berdampak kepada reputasi Meratus,

Aditya menekankan perusahaan naungannya berkomitmen untuk selalu bersikap transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami juga berharap pemberitaan terkait Meratus dapat dilakukan secara berimbang dan berdasarkan informasi yang telah terverifikasi," kata Aditya menambahkan.

Di tengah isu tersebut, Aditya memastikan kegiatan operasional dan layanan perusahaan terkini berjalan normal.