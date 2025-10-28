Merayakan Album Baru Hayley Williams di Pasar Santa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Hayley Williams merilis single baru bernuansa R&B yang berjudul Good Ol’ Days.

Single baru itu merupakan satu dari dua lagu baru yang akan hadir dalam tracklist final versi fisik album terbarunya, ‘Ego Death at a Bachelorette Party’ yang siap dirilis pada 7 November 2025.

Dalam rangka merayakan perilisan versi fisik album Hayley Williams itu, ratusan toko musik di seluruh dunia akan menggelar acara bertajuk Ego Nite pada 5 November 2025

Baca Juga: Hayley Williams Mendobrak Batasan Lewat Album Baru

Di Indonesia, Ego Nite bakal digelar di Jakarta, tepatnya di Millers Records Jakarta dan Fast Music Store yang berlokasi di lantai 1 Pasar Santa.

Para penggemar setia Hayley Williams siap berkumpul untuk mendengarkan album ‘Ego Death at a Bachelorette Party’ secara penuh untuk pertama kalinya, termasuk satu lagu yang belum dirilis.

Fan juga berkesempatan untuk membeli versi fisik album tersebut dua hari sebelum perilisan resmi pada 7 November 2025.

Album 'Ego Death At A Bachelorette Party' dari Hayley Williams awalnya dirilis secara kejutan sebagai koleksi 17 single dengan urutan acak.

Para fan kemudian membuat tracklisting atau urutan lagu favorit sendiri dan membagikan secara online di media sosial. Bahkan ada yang sampai membuat website hayleysingles.com.