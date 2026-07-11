Merayakan Budaya Pop Jepang di Anime Festival Asia Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Anime Festival Asia Indonesia 2026 akan kembali hadir untuk merayakan budaya pop Jepang di ICE BSD City, pada 15 dan 16 Agustus 2026.

Menandai edisi ke-10 di Indonesia, AFAID26 menjanjikan akhir pekan yang spektakuler, dipenuhi dengan anime, musik, cosplay, kreator, merchandise, program panggung, serta berbagai pengalaman seru bagi para penggemar, menghadirkan yang terbaik dari budaya pop Jepang dalam satu tempat.

Sejak debut di Indonesia, AFA telah berkembang menjadi salah satu festival budaya pop Jepang terbesar dan paling dicintai, menarik ratusan ribu penggemar di setiap edisinya.

Sebagai bagian dari perjalanan AFA di kawasan Asia Tenggara sejak 2008, festival itu telah menjangkau jutaan penggemar, menghubungkan dengan perkembangan terbaru di dunia anime, musik, gaming, cosplay, kreator, dan budaya hiburan Jepang.

Shawn Chin, Founder & Managing Director SOZO mengatakan mencapai edisi ke-10 di Indonesia merupakan pencapaian yang luar biasa bagi AFA.

Menurutnya, Indonesia selalu menjadi salah satu pasar yang paling antusias dan penting bagi budaya pop Jepang, dan pihaknya sangat berterima kasih kepada para penggemar yang telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun.

"Melalui AFAID26, kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan yang terbaik dari anime, musik, kreator, dan pengalaman hiburan Jepang kepada Indonesia, sekaligus merayakan komunitas luar biasa yang telah membentuk AFA hingga menjadi seperti sekarang," ungkap Shawn Chin, Founder & Managing Director SOZO dalam keterangan resmi.

Tema tahun ini, Celebrate the Magic of Japan Pop Culture (Rayakan Keajaiban Budaya Pop Jepang), menggambarkan momen-momen tidak terlupakan yang tercipta saat anime, musik, gim, kreator, dan penggemar berkumpul dalam satu ruang bersama.