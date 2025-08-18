Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

Merayakan Hari Kemerdekaan, MUAQ Beauty Rilis Video Pesona Budaya Indonesia

Senin, 18 Agustus 2025 – 20:57 WIB
Merayakan Hari Kemerdekaan, MUAQ Beauty Rilis Video Pesona Budaya Indonesia
Rayakan hari kemerdekaan, MUAQ Beauty merilis video pesona budaya Indonesia dan keindahan tanah air. Foto dok. MUAQ

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan lokal MUAQ (Make Up by Anya Qomarry) merilis video terbarunya di momentum perayaan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Video berjudul "Beauty of Indonesia: A Legacy Beyond Time"menjadi persembahan kecintaan kepada budaya dan keindahan tanah air, sekaligus kelanjutan dari video yang pertama kali dirilis pada 2023.

"Kami ajak masyarakat mencintai keindahan budaya warisan nenek moyang kita," kata Founder MUAQ, Nur Fitriana Qomarry, Senin (18/8) .

Anya Qomarry, sapaan akrabnya, menyebutkan tayangan menampilkan berbagai aspek kehidupan dan tradisi Indonesia.

Mulai dari keceriaan permainan tradisional anak-anak, potret keteguhan para petani, keanggunan seni batik, hingga harmoni seni pertunjukan seperti kesenian wayang dan gamelan.

"Tak ketinggalan, pesona riasan tradisional turut dihadirkan untuk memperkuat nuansa budaya," ucapnya.

Tarian tradisional yang dipersembahkan termasuk Tari Golek Pudiyastuti, Tari Klana Raja, Tari Golek Ayun-ayun, Tari Kontemporer Alusan, Tari Gambyong, hingga Tari Kontemporer Upbeat.

Batik mendapat sorotan khusus karena bukan sekadar motif visual yang indah, tetapi lambang identitas, warisan leluhur, dan dedikasi. Kecintaan MUAQ terhadap batik terwujud dalam nilai brand serta desain kemasan produk-produknya yang memadukan estetika modern dengan sentuhan tradisional yang otentik.

Rayakan hari kemerdekaan, MUAQ Beauty merilis video pesona budaya Indonesia dan keindahan tanah air

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

