Merayakan HUT ke-80 RI, Megawati Bakal Ikut Upacara di Sini

jpnn.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bakal hadir dan memimpin upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai akan dimulai pukul 09.00 WIB dan dikomandoi Letjen (Purn) Ganip Warsito.

"Rencananya Ibu Megawati dijadwalkan tiba di lokasi sebelum pukul 09.00 WIB. Upacara HUT Kemerdekaan akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB," kata Hasto, Minggu.

Diketahui, Ganip adalah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Pusat PDIP.

Menurut Hasto, Megawati ingin merayakan momen kemerdekaan bersama para kader PDIP, sehingga hadir saat upacara di Sekolah Partai, Minggu ini.

"Ibu Megawati akan menjadi inspektur upacara," ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo menyebutkan para peserta upacara terdiri dari pengurus inti DPD dan PDC PDIP DKI Jakarta.

Dia juga menyebutkan sejumlah ketua, sekretaris, dan bendahara badan atau sayap serta satgas PDIP juga menjadi peserta acara.