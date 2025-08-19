Close Banner Apps JPNN.com
Merayakan Kemerdekaan, AQUA Elektronik Menghadirkan Inovasi Teknologi Gaya Hidup Modern

Selasa, 19 Agustus 2025 – 22:37 WIB
AQUA Elektronik menggelar Mall Exhibition bertajuk Inspirasi Kemerdekaan, bekerja sama dengan Electronic City. Foto: Tim AQUA Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Dalam momen HUT ke-80 Indonesia, AQUA Elektronik menggelar Mall Exhibition bertajuk Inspirasi Kemerdekaan, bekerja sama dengan Electronic City.

Momen Agustus yang penuh makna bagi seluruh rakyat Indonesia dijadikan sebagai ajang untuk membangkitkan semangat perjuangan dan nasionalisme melalui inovasi produk.

Haier Southeast CEO dan President Director Haier Indonesia, Zhang Zhenghui berharap pameran yang dinaunginya tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa semangat kemerdekaan bisa diartikan ke dalam inovasi yang membebaskan masyarakat dari batasan, baik dari sisi kenyamanan hidup, efisiensi waktu, maupun gaya hidup sehat di rumah," kata Zhang Zhenghui di Jakarta.

Selain itu, Zhang menyatakan melalui pameran tersebut pihaknya ingin menjangkau masyarakat secara lebih dekat.

"Memperlihatkan bagaimana produk kami dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang lebih nyaman dan efisien," imbuh Zhang.

Di sisi lain, Lyvia Mariana selaku Direktur Utama PT. Electronic City Indonesia Tbk, menyambut baik kolaborasi itu.

Selain pameran, pengunjung dapat mengikuti aktivitas Spin Wheel dengan Grand Prize berupa 1 unit mobil Toyota Avanza, 4 tiket liburan ke Bali selama 5 hari 4 malam, serta 25 unit produk dari AQUA Elektronik.

Merayakan Kemerdekaan, AQUA Elektronik menghadirkan inovasi teknologi gaya hidup modern.

