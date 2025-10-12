Merayakan Kolaborasi di Jakarta Music Con 2025

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses digelar tahun lalu, Jakarta Music Con (JMC) 2025 kembali hadir dengan semangat baru pada Sabtu (11/10) dan Minggu (12/10).

Hari pertama dibuka dengan dua rangkaian talk sessions bertajuk Bicara Musik dan Bisik Musik, yang menghadirkan musisi, kreator, serta profesional industri untuk berbagi pandangan tentang perjalanan di dunia musik.

Dalam suasana akrab, para pembicara membahas bagaimana karya, pengalaman pribadi, dan kolaborasi lintas bidang membentuk wajah ekosistem musik masa kini.

Mengusung semangat kolaborasi dan eksplorasi lintas disiplin, hari pertama JMC 2025 menjadi ruang bertukar ide dan inspirasi. Diskusi mengalir dari proses produksi dan distribusi musik hingga strategi kolaborasi antara musisi, brand, dan komunitas kreatif, menunjukkan luasnya peluang di industri musik Indonesia saat ini.

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, mengatakan bahwa Jakarta Music Con bukan sekadar festival musik, tetapi wadah kolaboratif bagi para pelaku kreatif untuk saling berbagi pengetahuan dan inspirasi.

"Melalui program Bicara Musik dan Bisik Musik, kami ingin menunjukkan bahwa kekuatan industri musik Indonesia tumbuh dari jejaring, percakapan, dan kolaborasi lintas bidang. Melihat audiens begitu terhubung dengan cerita para musisi membuat kami yakin bahwa musik bukan hanya karya, tetapi juga cara manusia memahami diri dan dunia di sekitarnya," kata Andri Verraning Ayu.

Jakarta Music Con 2025 menjadi destinasi bagi siapa saja yang memiliki passion terhadap musik dan ingin mengenal lebih jauh dunia di baliknya. Baik musisi yang tengah merintis karier, mahasiswa musik, profesional industri, maupun penggemar sejati.

Sesi Bicara Musik pertama bertajuk Brand x Band: Where Music, Stories, and Collaboration Converge berkolaborasi dengan Localfest.