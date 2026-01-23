Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Merayakan Musik Miles Films: 30 Tahun Mendengar Terdengar di Lokananta

Jumat, 23 Januari 2026 – 11:31 WIB
Merayakan Musik Miles Films: 30 Tahun Mendengar Terdengar di Lokananta - JPNN.COM
Pameran 'Musik Miles Films: 30 Tahun Mendengar Terdengar' terbuka untuk pengunjung umum mulai 27 Januari hingga September 2026. Foto: Dok. Miles Films

jpnn.com, SURAKARTA - Dalam rangkaian perayaan tiga dekade perjalanan kreatif, Miles Films mempersembahkan pameran Musik Miles Films: 30 Tahun Mendengar Terdengar.

Adapun Musik Miles Films: 30 Tahun Mendengar Terdengar merupakan sebuah ekshibisi yang mengajak publik menyelami hubungan erat antara musik dan film dalam karya-karya Miles Films.

Pameran yang digarap oleh Miles Films berkolaborasi dengan this/PLAY dan Lokananta itu akan berlangsung mulai 27 Januari hingga September 2026 di Ruang Pamer Temporer Galeri Lokananta, Surakarta.

Musik dan film menjadi benang merah yang menautkan perjalanan Miles Films sejak berdiri pada 1995.

Melalui pameran itu, pengunjung diajak menelusuri jejak bunyi, nada, dan gambar yang membentuk identitas estetika Miles Films, dari era analog hingga digital, dari layar lebar hingga ingatan kolektif penonton Indonesia.

Tiga Dekade Sinema dan Musik

Sejak Petualangan Sherina (2000) hingga Rangga & Cinta (2025), rumah produksi Miles Films pimpinan Mira Lesmana dan Riri Riza dikenal konsisten menghadirkan film dengan kekuatan artistik sekaligus kualitas produksi yang tinggi.

Creative Director Miles Films, Riri Riza, menyampaikan, musik dalam film memegang peran penting sebagai elemen yang menyatu dengan dialog dan desain suara, membangun emosi dan ritme serta mendukung adegan.

TAGS   Musik Miles Films  Miles Films  Lokananta  Riri Riza  Mira Lesmana  Wendi Putranto 

