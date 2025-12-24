Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Merayakan Natal dan Kedaulatan Rakyat

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta

Rabu, 24 Desember 2025 – 11:39 WIB
Merayakan Natal dan Kedaulatan Rakyat - JPNN.COM
Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta Benny Sabdo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Perayaan Natal senantiasa membawa ingatan kolektif kita pada sebuah kisah yang kontras, kelahiran seorang bayi di palungan hina di tengah sensus penduduk atas perintah Kaisar Agustus.

Di satu sisi, ada kekuasaan imperium yang dingin. Di sisi lain, ada kemanusiaan yang rapuh tetapi penuh harapan.

Dalam konteks Indonesia hari ini, cerita ini menemukan relevansinya tatkala kita merefleksikan kembali makna kedaulatan rakyat di tengah tarikan napas realisme politik.

Baca Juga:

Natal bukan sekadar ritual liturgis, melainkan sebuah proklamasi tentang martabat manusia. Jika dalam teologi Kristen, Tuhan datang menjadi manusia untuk memuliakan kemanusiaan, maka dalam demokrasi, kekuasaan seharusnya turun dari menara gadingnya untuk mengabdi kepada rakyat.

Di sinilah titik temu antara spiritualitas Natal dan esensi kedaulatan rakyat, yaitu keduanya menempatkan subjek yang paling lemah dan tak bersuara sebagai pusat perhatian.

Kedaulatan yang Terasing

Baca Juga:

Dalam realitas politik kontemporer, kita sering menyaksikan fenomena pengasingan kedaulatan. Rakyat, yang secara konstitusional adalah pemilik sah kekuasaan, sering kali hanya diposisikan sebagai angka dalam statistik pemilu, mirip dengan warga Yudea yang dicacah dalam sensus Romawi hanya untuk kepentingan pajak dan legitimasi penguasa.

Setelah suara diberikan, rakyat kerap ditinggalkan di luar pintu kebijakan yang tertutup rapat.

Natal bukan sekadar ritual liturgis, melainkan sebuah proklamasi tentang martabat manusia. Jika dalam teologi Kristen, Tuhan datang menjadi manusia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Natal  kedaulatan rakyat  Benny Sabdo  Bawaslu DKI 
BERITA NATAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp