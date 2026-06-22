Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+: SUV Sultan dengan Adrenalin Tinggi

Senin, 22 Juni 2026 – 08:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mercedes-AMG kembali menegaskan dominasinya di segmen SUV performa tinggi, melalui kehadiran Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+.

Model diposisikan sebagai SUV kasta tertinggi yang memadukan kemewahan kelas atas dengan performa khas mobil sport.

Chairman of the Management Board Mercedes-AMG GmbH, Michael Schiebe, menegaskan bahwa mesin V8 tetap menjadi elemen penting dalam identitas merek AMG.

Di balik kap mesinnya, GLS 63 mengandalkan mesin M177 EVO V8 4.000 cc twin-turbo yang sudah mendapat dukungan sistem mild-hybrid 48 volt.

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga 612 Hp dan torsi puncak 850 Nm.

Meski berbodi besar, akselerasinya terbilang mengesankan, dari posisi diam ke 100 kpj hanya 4,2 detik.

Karakter buas mesin V8 tetap dipertahankan melalui sistem knalpot AMG Performance terbaru.

Pengemudi dapat memilih suara yang lebih halus saat mode Comfort atau menikmati raungan khas AMG ketika ke Sport+.