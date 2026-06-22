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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+: SUV Sultan dengan Adrenalin Tinggi

Senin, 22 Juni 2026 – 08:18 WIB
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+: SUV Sultan dengan Adrenalin Tinggi - JPNN.COM
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+. Foto: mercedes

jpnn.com, JAKARTA - Mercedes-AMG kembali menegaskan dominasinya di segmen SUV performa tinggi, melalui kehadiran Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+.

Model diposisikan sebagai SUV kasta tertinggi yang memadukan kemewahan kelas atas dengan performa khas mobil sport.

Chairman of the Management Board Mercedes-AMG GmbH, Michael Schiebe, menegaskan bahwa mesin V8 tetap menjadi elemen penting dalam identitas merek AMG.

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Di balik kap mesinnya, GLS 63 mengandalkan mesin M177 EVO V8 4.000 cc twin-turbo yang sudah mendapat dukungan sistem mild-hybrid 48 volt.

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga 612 Hp dan torsi puncak 850 Nm.

Meski berbodi besar, akselerasinya terbilang mengesankan, dari posisi diam ke 100 kpj hanya 4,2 detik.

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Karakter buas mesin V8 tetap dipertahankan melalui sistem knalpot AMG Performance terbaru.

Pengemudi dapat memilih suara yang lebih halus saat mode Comfort atau menikmati raungan khas AMG ketika ke Sport+.

Mercedes-AMG kembali menegaskan dominasinya di segmen SUV performa tinggi, melalui kehadiran Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+.

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TAGS   Mercedes-Benz  Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+  SUV Sultan  SUV premium 
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