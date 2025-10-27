Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Mercusuar Show Beri Penampilan Spesial di 'Get Closer' Didi Music Records

Senin, 27 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Mercusuar Show Beri Penampilan Spesial di 'Get Closer' Didi Music Records
Mercusuar Show dalam Get Closer. Foto: Dok. Didi Music Records

jpnn.com, JAKARTA - Get Closer, program musik live session eksklusif Didi Music, kembali hadir dengan menampilkan kolaborasi spesial bersama band asal Bandung, Mercusuar Show.

Adapun Mercusuar Show merupakan band yang dimotori oleh Lamlam (vokalis Closehead) dan Dani Irjayana (produser, arranger, dan pencipta lagu).

Berbeda dari karakter musik di Closehead, Lamlam menggambarkan Mercusuar Show sebagai ruang ekspresi yang lebih tenang dan reflektif.

"Jika di Closehead saya berteriak, maka di Mercusuar Show saya berbisik,” ungkap Lamlam menggambarkan perbedaan warna dan jiwa antara kedua proyek musiknya.

Dalam episode Get Closer kali ini, Mercusuar Show menghadirkan kembali sejumlah karya terbaik, salah satunya yakni Bumi Tak Bersuara.

Mercusuar Show juga menampilkan lagu-lagu dari EP terbaru bertajuk Tarian Terakhir, seperti Jelita, Peta Manusia, dan Sajak Bijak yang menampilkan kolaborasi bersama Mustika Kamal.

Tidak hanya itu, Mercusuar Show pun membawakan versi terbaru Cinta Dalam Diam, berduet dengan Meutia Amanda dalam balutan string quartet yang lembut dan melodius.

Get Closer merupakan program exclusive music live session produksi Didi Music Records yang menampilkan performa musisi dan band lokal dalam format intim dan elegan.



TAGS   Mercusuar Show  Lamlam Closehead  Didi Music  Didi Music Record  Get Closer 

