Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Merdeka! 18 Agustus Ditetapkan Sebagai Cuti Bersama, Bukan Libur Nasional

Jumat, 08 Agustus 2025 – 09:27 WIB
Merdeka! 18 Agustus Ditetapkan Sebagai Cuti Bersama, Bukan Libur Nasional - JPNN.COM
Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan Senin (18/7) sebagai cuti bersama dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai cuti bersama, bukan libur nasional seperti wacana sebelumnya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Baca Juga:

SKB itu merupakan perubahan atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Perubahan tersebut secara resmi menetapkan tambahan cuti bersama pada 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

SKB ditandatangani oleh tiga menteri, yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Baca Juga:

"Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional," ucap Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dalam keterangannya.

Dengan adanya cuti bersama, pemerintah meminta partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan 17 Agustus seperti upacara bendera, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga kegiatan kebudayaan dan edukatif.

Pemerintah menetapkan Senin (18/7) sebagai cuti bersama dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuti Bersama  Libur Nasional  HUT RI  HUT ke-80 RI 
BERITA CUTI BERSAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp