JPNN.com - Nasional - Humaniora

Merdeka dari Bias Gender: OCBC Dorong Lingkungan yang Inklusif untuk Semua

Jumat, 15 Agustus 2025 – 08:01 WIB
(Kiri ke Kanan) Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, Komisaris Independen OCBC, Betti Alisjahbana, dan Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru, Wawan Suwandi berfoto bersama dalam acara diskusi media yang dilaksanakan OCBC di Jakarta, Rabu (13/8). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - Dengan semangat Hari Kemerdekaan, OCBC mengadakan Media Talk OCBC #BaiknyaBarengBareng dengan mengundang narasumber dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB).

Acara itu digelar lantaran di Indonesia, banyak perempuan dan laki-laki masih terjebak dalam norma dan stigma yang membatasi peran mereka, baik di rumah maupun di dunia kerja.

Acara ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai ulang arti kemerdekaan akan bias gender. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang dapat berkembang tanpa terkekang oleh bias gender.

Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keberlanjutan #BaiknyaBarengBareng 2025 mengangkat topik "Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender".

Memaknai isu tersebut, Betti Alisjahbana, Komisaris Independen OCBC yang juga dikenal sebagai salah satu sosok perempuan yang sukses memerdekakan bias, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi secara maksimal. 

“Dalam menghadapi stigma berbasis gender, saya memilih untuk tetap fokus berkarya dan membuktikan diri lewat dedikasi, prestasi, dan integritas. Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian—melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama. Di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja yang inklusif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi setiap orang—tanpa terkekang,” kata Betti dikutip JPNN.com, Kamis (14/8).

Dia menambahkan bahwa persuahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. 

Betti mengungkapkan di OCBC, mereka percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang yang sama untuk semua. 

