JPNN.com - Daerah

Merdeka! Polres Priok Salurkan 4 Ton Beras Murah untuk Buruh dan Sopir Truk

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:20 WIB
Merdeka! Polres Priok Salurkan 4 Ton Beras Murah untuk Buruh dan Sopir Truk
Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar gerakan pangan murah untuk meringankan beban ekonomi buruh bongkar muat, sopir truk, dan satpam pelabuhan. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar gerakan pangan murah untuk meringankan beban ekonomi buruh bongkar muat, sopir truk, dan satpam pelabuhan. Kegiatan yang bekerja sama dengan Perum Bulog ini menyalurkan 800 karung beras (4 ton) dengan harga terjangkau di Lapangan Presisi Polres, Kamis (14/8).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing mengatakan, program ini merupakan bagian dari inisiatif Polri yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

"Kerja sama dengan Bulog ini memastikan ketersediaan pangan terjaga sekaligus membantu pekerja pelabuhan mendapatkan harga lebih murah," ujar Martuasah.

Gerakan pangan murah dibuka pukul 10.00-12.00 WIB dengan pengawasan langsung Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Yudi Permadi dan jajaran Bhayangkari.

Kegiatan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025 untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

"Ini wujud nyata Polri mendukung stabilitas harga pangan dan program Asta Cita ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto," tambah Martuasah.

Program serupa digelar secara nasional dipimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melalui konferensi virtual. Polres Tanjung Priok menjadi salah satu pelaksana di wilayah strategis yang menjadi pusat logistik nasional.

Dengan kegiatan ini, Polri berkomitmen terus hadir sebagai solusi masalah sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung program Indonesia Mandiri Pangan dan pemenuhan gizi nasional. (tan/jpnn)



Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

