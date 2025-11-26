Merespons Laporan Masyarakat, Polisi Ciduk 3 Terduga Pungli di Pintu Keluar Tol Keramasan

jpnn.com - PALEMBANG - Sebanyak tiga terduga pelaku pungutan liar (pungli) di pintu keluar Tol Keramasan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, harus berurusan dengan polisi.

Ketiganya, yakni Budi (31) warga 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Hedi (25) warga Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dan Ijal (37) warga Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, diamankan Satuan Samapta Polres Ogan Ilir, Selasa (25/11) sekitar pukul 15.58 WIB.

Kasat Samapta Polres Ogan Ilir AKP Sutopo mengatakan penangkapan terhadap para pelaku dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari sejumlah sopir truk dan pengendara kendaraan pribadi yang mengaku resah karena dimintai uang oleh para oknum, dengan modus mengatur arus lalu lintas.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Kanit Turjagwali Satuan Samapta Polres Ogan Ilir Aipda Beni Harmoko bersama Tim Patroli Perintis Presisi langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan tiga terduga pelaku pungli itu.

"Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 26.000 yang diduga hasil pungutan liar kepada pengendara," kata Sutopo, Rabu (26/11).

Setelah diamankan, ketiga terduga pelaku dibawa ke Markas Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan awal. Sutopo menegaskan Polres Ogan Ilir tidak akan memberikan ruang bagi kegiatan pungli di wilayah tersebut.

“Segala bentuk gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) akan kami tindak. Kami mengapresiasi masyarakat yang berani melapor,” ungkapnya.

Polres Ogan Ilir mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif melaporkan segala bentuk tindak pungli maupun gangguan keamanan lainnya demi situasi yang aman dan kondusif. "Segera laporkan jika ada kegiatan serupa ke depan," kata Sutopo. (mcr35/jpnn)



