Internasional - Amerika

Merespons Penangkapan Presiden Venezuela, TB Hasanuddin Ungkap 3 Acuan Penting

Minggu, 04 Januari 2026 – 19:58 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin merespons peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang harus menjadi acuan sikap, respons, dan langkah Pemerintah Indonesia.

Pertama, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri wajib menentang segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang melanggar kedaulatan negara lain, apa pun alasannya.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” tegas TB Hasanuddin, Minggu (4/1).

Kedua, Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bersikap proaktif mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.

Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. 

"Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” ujarnya.

Ketiga, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga penangkapan Presiden Venezuela berpotensi menimbulkan gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

