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JPNN.com - Nasional - Hukum

Merespons Penggeledahan oleh Polri, Jampidsus Singgung soal MBG

Jumat, 10 Juli 2026 – 14:26 WIB
Merespons Penggeledahan oleh Polri, Jampidsus Singgung soal MBG - JPNN.COM
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (tengah depan) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah akhirnya buka suara menyusul penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipidkor Polri terkait tiga perkara dugaan korupsi.

Febrie menyebut banyak informasi yang beredar di tengah publik sehingga perlu memberikan penjelasan.

"Begitu banyak pemberitaan dan informasi yang beredar terkait penegakan hukum oleh Polri," kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (10/7).

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Dia menegaskan seluruh aktivitas penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal.

Menurut Febrie, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi barang bukti tetap berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dia memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti meski muncul dinamika penegakan hukum.

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Saat ini, kata Febrie, Jampidsus tengah fokus menangani sejumlah perkara strategis yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Beberapa di antaranya menyangkut tata kelola pertambangan, dugaan transfer pricing, hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah akhirnya buka suara menyusul penggeledahan yang dilakukan Polri terkait tiga perkara dugaan korupsi.

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TAGS   Jampidsus  Febrie Adriansyah  Polri  kortas Tipidkor  Penggeledahan  korupsi  Prabowo Subianto  MBG 
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