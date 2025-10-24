Merespons Purbaya, Dedi Mulyadi: Tidak Mungkin juga Pemda Menyimpan Uang di Kasur

jpnn.com - BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan terbaru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro malah rugi.

Menurut Dedi Mulyadi, penyimpanan APBD dalam bentuk giro menjadi pilihan paling aman dan transparan, meski suku bunganya rendah.

"Kalau hari ini juga nyimpan di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga, kan pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau di lemari besi, kan. Itu justru lebih rugi lagi," kata Dedi di Bandung, Jumat (24/10).

Dedi juga menjelaskan soal praktik penyimpanan dana daerah dalam bentuk deposito on call masih terjadi di sejumlah daerah.

"Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call, yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito," ujarnya.

Namun, Gubernur Jabar itu menegaskan, deposito on call tersebut bersifat fleksibel dan dapat dicairkan kapan pun untuk kebutuhan pembangunan.

"Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah," katanya.

Dedi juga memastikan dana kas daerah Jawa Barat dikelola di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro, bukan deposito.