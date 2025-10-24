Close Banner Apps JPNN.com
Meriahkan Halloween, Catchplay+ Hadirkan Event Seru Hingga The Conjuring: Last Rite

Jumat, 24 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Foto: Dok. CATCHPLAY+

jpnn.com, JAKARTA - Catchplay+ menghadirkan sejumlah kegiatan dan film horor dalam rangka memeriahkan Halloween.

Selain mengadakan acara Halloween di Pakuwon Mall Bekasi, Catchplay juga menyuguhkan kisah nyata yang jadi aksi terakhir pasutri penyelidik hantu, The Conjuring: Last Rite.

Adapun Last Rite sudah tayang mulai 17 Oktober 2025 di Catchplay+.

Digarap Michael Chaves dan dibintangi oleh Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, film horor tersebut mengisahkan tentang pasangan suami istri Warren yang menangani berbagai kasus hantu supernatural mengerikan.

Dari boneka Annabelle hingga suster horor Valak, film itu makin menarik karena diadaptasi dari kisah nyata.

Kisah terakhir tidak hanya seram dan menampilkan banyak jump scares, tetapi juga hadirkan sisi nostalgia dan akhir emosional.

Selain itu, ada pula deretan film dan serial yang tayang di Catchplay+ pada Oktober 2025 ini.

Yakni, film Bride Hard, Matearialists, Whitebird, Brother Of The Year, The Ghost Game, The Bad Guys 2, Dark Nuns, dan Nobody 2.

