JPNN.com - Entertainment - Film

Meriahkan Hari Kasih Sayang, Catchplay+ Hadirkan Deretan Film Hingga Serial Seru

Sabtu, 21 Februari 2026 – 18:01 WIB
Meriahkan Hari Kasih Sayang, Catchplay+ Hadirkan Deretan Film Hingga Serial Seru
Film yang tayang di Catchplay+. Foto: dok. Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Catchplay+ memeriahkan valentine dan perayaan Imlek kali ini dengan menghadirkan sederet film seru yang bisa dinikmati para penonton.

Mulai dari lucunya petualangan The Spongebob Movie: Search For Squarepants, aksi Cate Blanchett dan Kevin Hart di adaptasi video game populer di Borderlands, akting memukau mantan Daniel Radcliffe di Merrily We Roll Along, hingga film komedi romantis Korea 'Pretty Crazy' yang menampilkan Yoona.

Berikut daftar lengkap film yang tayang di Catchplay+ mulai Februari 2026:

1. The Spongebob Movie: Search For Squarepants (6 Februari 2026)

Petualangan baru SpongeBob SquarePants bersama Patrick Star di layar lebar keempat ini makin terasa spesial dengan kehadiran Luke Skywalker, Mark Hamill, sebagai pengisi suara bajak laut.

Film tersebut mengisahkan SpongeBob yang berusaha membuktikan diri kepada Mr. Krabs dan bergabung dengan Flying Dutchman, bajak laut hantu misterius, menuju kedalaman tergelap lautan.

2. Pretty Crazy (15 Februari 2026)

Film bergenre komedi romantis Korea digabung dengan misteri itu makin menarik dengan kehadiran Yoona dan Ahn Bo-hyun.

Catchplay+ memeriahkan valentine dan perayaan Imlek kali ini dengan menghadirkan sederet film seru yang bisa dinikmati para penonton.

