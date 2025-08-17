Meriahkan HUT Ke-80 RI, Kawasan SCBD Gelar Festival Satu Nusantara

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, kawasan SCBD Jakarta menggelar Festival Satu Nusantara–Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara pada Minggu (17/8).

Acara ini menghadirkan perayaan budaya yang menggambarkan kekayaan dan keragaman tradisi dari seluruh penjuru tanah air.

Festival ini mengajak pengunjung untuk merasakan kehangatan dan keberagaman budaya Nusantara, dari Sabang hingga Merauke.

Direktur Utama PT Creative Event Entertainment, Roland Hutapea mengatakan acara ini bukan pertama kalinya digelar.

Acara sudah menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus melestarikan budaya Indonesia.

"Festival Satu Nusantara – Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme serta mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Kami berharap acara ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan mencintai budaya lokal, sekaligus memperkuat semangat persatuan bangsa,” ungkap Roland.

Beragam pertunjukan tradisional disuguhkan sejak siang hari hingga malam seperti Parade Reog Ponorogo, Ogoh-Ogoh dari Bali, Ondel-Ondel khas Betawi, Sisingaan dari Subang, serta penampilan musik dan tari seperti Gege Gumilar Music dan Bravery Dance.

Tak hanya budaya tradisional, festival itu menggabungkan unsur modern seperti penampilan Marching Band dari Politeknik Pengayoman Indonesia, DJ Manshur Angklung, Kolintang dari Sanggar Bapontar Jakarta, Robokop, serta pagelaran tari kontemporer lainnya.