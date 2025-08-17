Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Meriahkan HUT Ke-80 RI, Kawasan SCBD Gelar Festival Satu Nusantara

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:48 WIB
Meriahkan HUT Ke-80 RI, Kawasan SCBD Gelar Festival Satu Nusantara - JPNN.COM
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, kawasan SCBD Jakarta menggelar Festival Satu Nusantara–Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara pada Minggu (17/8). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, kawasan SCBD Jakarta menggelar Festival Satu Nusantara–Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara pada Minggu (17/8).

Acara ini menghadirkan perayaan budaya yang menggambarkan kekayaan dan keragaman tradisi dari seluruh penjuru tanah air.

Festival ini mengajak pengunjung untuk merasakan kehangatan dan keberagaman budaya Nusantara, dari Sabang hingga Merauke.

Baca Juga:

Direktur Utama PT Creative Event Entertainment, Roland Hutapea mengatakan acara ini bukan pertama kalinya digelar.

Acara sudah menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus melestarikan budaya Indonesia.

"Festival Satu Nusantara – Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme serta mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Kami berharap acara ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan mencintai budaya lokal, sekaligus memperkuat semangat persatuan bangsa,” ungkap Roland.

Baca Juga:

Beragam pertunjukan tradisional disuguhkan sejak siang hari hingga malam seperti Parade Reog Ponorogo, Ogoh-Ogoh dari Bali, Ondel-Ondel khas Betawi, Sisingaan dari Subang, serta penampilan musik dan tari seperti Gege Gumilar Music dan Bravery Dance.

Tak hanya budaya tradisional, festival itu menggabungkan unsur modern seperti penampilan Marching Band dari Politeknik Pengayoman Indonesia, DJ Manshur Angklung, Kolintang dari Sanggar Bapontar Jakarta, Robokop, serta pagelaran tari kontemporer lainnya.

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, kawasan SCBD Jakarta menggelar Festival Satu Nusantara–Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara pada Minggu (17/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Scbd  Satu Nusantara  HUT ke-80 RI  Budaya  Reog 
BERITA SCBD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp