JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Meriahkan HUT RI Ke-80, ANTAM Luncurkan Emas Edisi Simfoni Ibu Pertiwi

Rabu, 20 Agustus 2025 – 03:20 WIB
Meriahkan HUT RI Ke-80, ANTAM Luncurkan Emas Edisi Simfoni Ibu Pertiwi - JPNN.COM
PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi. Foto dok ANTAM

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), anggota MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi.

Edisi kali ini dirancang secara khusus untuk menggugah rasa cinta tanah air melalui keindahan seni dan nilai investasi.

Apalagi pada setiap edisi spesial, ANTAM memberikan motif yang berbeda.

Pada motif “Simfoni Ibu Pertiwi”, mencerminkan harmoni antara alam, dan budaya, menjadikannya tidak hanya koleksi berharga, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan Indonesia.

Direktur Komersial ANTAM, Handi Sutanto menjelaskan peluncuran edisi khusus ini merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai budaya dan cinta tanah air.

Melalui ‘Simfoni Ibu Pertiwi’, ANTAM ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berharap produk ini dapat menjadi pilihan koleksi maupun hadiah penuh makna bagi keluarga dan sahabat, sekaligus menumbuhkan literasi investasi emas di Tanah Air,” ujarnya.

Desain emas “Simfoni Ibu Pertiwi” mengisahkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia.

