JPNN.com - Daerah - Sumsel

Meriahkan Pornas XVII Korpri 2025 di Palembang, Bazar UMKM Jadi Magnet Baru Ekonomi Lokal

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:41 WIB
Sekda Sumsel Edward Candra saat hadir mewakili Gubernur Herman Deru untuk membuka Pesta Rakyat dan Bazar UMKM yang berlangsung di halaman DPRD Sumsel, Selasa (7/10). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri 2025 di Palembang tak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi rakyat.

Geliat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) makin terasa di Bumi Sriwijaya melalui kegiatan Pesta Rakyat dan Bazar UMKM yang digelar di halaman DPRD Sumsel, Selasa (7/10).

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra mewakili Gubernur Herman Deru membuka kegiatan yang berlangsung meriah tersebut.

Sekda Edward Candra dalam sambutannya menegaskan kegiatan ini adalah simbol kolaborasi antara ASN dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Bazar ini bukan hanya pelengkap acara olahraga, melainkan wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. ASN dan pelaku UMKM bersinergi menghidupkan semangat gotong royong dan cinta produk lokal,” ujar Sekda Edward Candra dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Bazar yang diikuti ratusan pelaku UMKM dari berbagai daerah di Sumsel menampilkan beragam produk khas, mulai dari kuliner tradisional seperti pempek, hingga kain songket dan jumputan yang menjadi kebanggaan daerah.

Antusiasme pengunjung yang memadati area bazar menjadi bukti produk lokal semakin diminati.

Selain menjadi ajang promosi, kegiatan ini juga memberikan ruang belajar bagi pelaku UMKM tentang bagaimana meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran.

Pesta Rakyat dan Bazar UMKM yang digelar di halaman DPRD Sumsel turut memeriahkan Pornas XVII Korpri 2025 di Palembang

