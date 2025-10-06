Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Meriahkan Synchronize Fest 2025, Superman Is Dead Guncang Dynamic Stage

Senin, 06 Oktober 2025 – 00:20 WIB
Meriahkan Synchronize Fest 2025, Superman Is Dead Guncang Dynamic Stage - JPNN.COM
Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam.

Ribuan penonton tampak memadati Dynamic Stage, tempat band asal Bali itu manggung.

Superman Is Dead membuka penampilannya dengan membawakan lagu 'The Opening (Ketika Senja)', dilanjutkan dengan 'Aku Persepsi', dan 'Bulan & Ksatria'.

Baca Juga:

Sang vokalis, Bobby, lantas menyapa para penonton setelah menyayikan lagu ketiga.

"Selamat malam Synchronize. Sebulan lalu kami merayakan anniversary ke-30 dan malam ini kami masih dalam rangka perayaan anniversary ke-30," ujar Bobby di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Band beranggotakan Bobby, Jerinx, dan Eka Rock melanjutkan penampilan dengan 'Punk Hari Ini', dan 'Cerita Semalam'.

Baca Juga:

Para penonton tampak ikut bernyanyi seiring dua lagu tersebut dimainkan.

Setelah menyanyikan lagu Cerita Semalam, Bobby kembali berinteraksi dengan penonton.

Grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Synchronize Fest 2025  Superman Is Dead  lagu Sunset di Tanah Anarki  Jerinx SID  Nora Alexandra 
BERITA SYNCHRONIZE FEST 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp