Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Meriam TNI AL di Tarakan Mengarah ke Udara

Sabtu, 07 Maret 2026 – 13:19 WIB
Meriam TNI AL di Tarakan Mengarah ke Udara - JPNN.COM
Personel TNI AL mengerahkan senjata meriam pertahanan udara saat latihan di markas Kodaeral XIII, Rabu (4/3). Foto: Humas Koarmada RI/Antara

jpnn.com - TARAKAN - Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIII menggelar latihan tempur khusus di Markas Kodaeral XIII, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu (4/3).

Latihan TNI AL tersebut untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan, rangkaian latihan dimulai dengan apel kesiapan pasukan.

Baca Juga:

Setelah itu, para personel menggelar latihan simulasi menangkal serangan udara dari pesisir.

Pihaknya juga mengerahkan persenjataan yang ada di KRI untuk menangkal serangan udara.

Denih mengatakan, latihan ini diharapkan dapat melatih insting prajurit agar dapat bertindak cepat dan tepat dalam menangkal serangan udara.

Baca Juga:

Dia juga berharap latihan ini dapat mempertajam kemampuan para prajuritnya dalam menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) penangkal serangan udara.

"Setiap prajurit harus memiliki naluri tempur, respons cepat, dan profesionalisme tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Denih. (antara/jpnn)

TNI AL juga mengerahkan persenjataan yang ada di KRI untuk menangkal serangan. Ini kata Laksdya Denih.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AL  Kodaeral XIII  latihan TNI  TNI AL Tarakan 
BERITA TNI AL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp