Mertua Ada di Rumah Saat Penjarahan Terjadi, Uya Kuya Kini Fokus Urus Mental Keluarga

Jumat, 05 September 2025 – 03:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Uya Kuya kini memfokuskan perhatiannya pada kondisi keluarga, terutama mertuanya yang berada di lokasi penjarahan rumahnya saat kejadian berlangsung.

Prioritas utamanya saat ini memastikan kesehatan mental dan kenyamanan orang-orang terdekatnya.

Uya Kuya menyingkirkan kekhawatiran akan harta benda dari kediamannya yang dijarah massa.

"Sementara untuk kucing, saya fokus urus keluarga saya, ibu saya, karena itu tempat tinggal orang tua saya di situ," ujar Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur.

Uya menjelaskan mertuanya memang tinggal bersamanya, sehingga sedang berada di rumah saat insiden penjarahan.

Suami Astrid Kuya tersebut menjelaskan evakuasi mertuanya dilakukan dengan cepat dan seadanya saat penjarahan terjadi.

Menurut Uya, ibunya hanya membawa empat baju saat menyelamatkan diri sebelum massa berhasil menerobos masuk rumah.

Uya mengaku tidak menyangka massa akan sampai masuk dan merangsek ke dalam rumahnya.