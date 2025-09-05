Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mertua Ada di Rumah Saat Penjarahan Terjadi, Uya Kuya Kini Fokus Urus Mental Keluarga

Jumat, 05 September 2025 – 03:11 WIB
Mertua Ada di Rumah Saat Penjarahan Terjadi, Uya Kuya Kini Fokus Urus Mental Keluarga - JPNN.COM
Uya Kuya. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Uya Kuya kini memfokuskan perhatiannya pada kondisi keluarga, terutama mertuanya yang berada di lokasi penjarahan rumahnya saat kejadian berlangsung.

Prioritas utamanya saat ini memastikan kesehatan mental dan kenyamanan orang-orang terdekatnya.

Uya Kuya menyingkirkan kekhawatiran akan harta benda dari kediamannya yang dijarah massa.

Baca Juga:

"Sementara untuk kucing, saya fokus urus keluarga saya, ibu saya, karena itu tempat tinggal orang tua saya di situ," ujar Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur.

Uya menjelaskan mertuanya memang tinggal bersamanya, sehingga sedang berada di rumah saat insiden penjarahan.

Suami Astrid Kuya tersebut menjelaskan evakuasi mertuanya dilakukan dengan cepat dan seadanya saat penjarahan terjadi.

Baca Juga:

Menurut Uya, ibunya hanya membawa empat baju saat menyelamatkan diri sebelum massa berhasil menerobos masuk rumah.

Uya mengaku tidak menyangka massa akan sampai masuk dan merangsek ke dalam rumahnya.

Uya Kuya kini memfokuskan perhatiannya pada kondisi keluarga, terutama mertuanya yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  Istri Uya Kuya  Astrid Kuya  Penjarahan  Mertua 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp