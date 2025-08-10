Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment

Mertua Umi Pipik Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penipuan Umrah

Minggu, 10 Agustus 2025 – 17:52 WIB
Ibunda mendiang Ustaz Jefri Al Buchori, Tatu Mulyana atau akrab disapa Umi Tatu (kanan) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Umi Tatu alias Tatu Mulyana diketahui menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (8/8).

Namun, mertua Umi Pipik tersebut enggan berkomentar apa pun mengenai kedatangannya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Umi Tatu yang tampil dengan pakaian muslimah berwarna hitam hadir ditemani kerabatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih mengungkapkan alasan kedatangan Umi Tatu.

Murodih menjelaskan Umi Tatu menghadiri pemanggilan terkait pemeriksaan dugaan kasus penipuan umrah.

Dia menyebut biro perjalanan haji dan umrah di bawah naungan Umi Tatu diduga terseret dalam dugaan kasus penipuan.

"Tipu gelap terkait umrah," kata Murodih saat dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (9/8).

Murodih menerangkan pada pemeriksaan tersebut, Umi Tatu hadir dengan status sebagai saksi.

Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori sekaligus mertua Umi Pipik, Umi Tatu alias Tatu Mulyana diperiksa polisi terkait dugaan penipuan umrah.

