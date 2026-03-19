Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Merugikan Masyarakat, Penimbun BBM Harus Ditindak Tegas

Kamis, 19 Maret 2026 – 15:36 WIB
Ilustrasi warga sedangkan mengisi BBM di SPBU: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pegiat perlindungan konsumen Tulus Abadi menyambut positif sikap Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, yang memberi ultimatum kepada penimbun bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, penimbunan BBM merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat merugikan masyarakat.

”Perintah tangkap sudah benar. Aksi penimbunan itu merugikan masyarakat dan negara. Tidak boleh dikompromi,” ujar Tulus.

Baca Juga:

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) ini berharap ada tindakan tegas kepada para penimbun BBM.

Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga aktor intelektual. ”Pelaku harus diproses hukum pidana. Selain itu, juga harus dicari beking-nya,” seru Tulus.

Tindakan tegas tersebut, menurut Tulus sangat dibutuhkan, agar dugaan penimbunan BBM tidak menyebar ke seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Oleh karena itu, harus ada langkah hukum bersama, sinergis antara penegak hukum, Pertamina dan pemangku kebijakan lainnya. Selain itu, juga edukasi kepada masyarakat.

Tulus juga berharap, agar karyawan SPBU lebih paham jika terdapat pihak yang mengisi BBM di kendaraan dengan besaran tangki yang mencurigakan.

Masyarakat justru harus mulai berpikir keras bagaimana cara dan strategi untuk turut memitigasi dampak dengan cara pengendalian konsumsi BBM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BBM  bahan bakar minyak  Penimbun BBM Bersubsidi  penimbun BBM 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp