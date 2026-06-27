Merz Aesthetics Luncurkan Ultherapy Mask – PDRN Peptide Radiance

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan estetika yang personal dan minim invasif, termasuk di Indonesia, Merz Aesthetics, perusahaan estetika medis memperkenalkan program "See My Skin, Lift My Way" untuk tahun 2026 dalam ajang Ultherapy PRIME Soiree di Kuala Lumpur.

Pada kesempatan yang sama, perusahaan ini juga meluncurkan Ultherapy Mask – PDRN Peptide Radiance sebagai bagian terbaru dari pengalaman Ultherapy PRIME.

"Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam perawatan kulit. Dengan meluncurkan Ultherapy Mask – PDRN Peptide Radiance dan program 'See My Skin, Lift My Way' untuk 2026, kami kembali menegaskan komitmen untuk membantu setiap individu mendapatkan solusi perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami juga ingin memperluas pengalaman autentik Ultherapy PRIME yang sebelumnya tersedia di klinik mengarah kepada rutinitas perawatan kulit sehari-hari," ujar Raymond Ong, Associate Vice President, Regional Commercial APAC, Merz Aesthetics.

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Program "See My Skin, Lift My Way" lahir dari keyakinan bahwa kecantikan sejati tidak perlu diseragamkan, setiap individu berhak merayakan keunikan dan jati dirinya.

Seiring dengan perkembangan estetika medis, pasien tidak lagi hanya mencari perubahan yang terlihat secara fisik. Mereka juga menginginkan pengalaman yang lebih personal, hasil yang alami, serta perawatan yang membantu mereka tampil dengan penuh percaya diri.

Tren tersebut juga tecermin di Indonesia. Menurut Research and Markets, pasar estetika medis Indonesia diperkirakan tumbuh hampir dua kali lipat dari US$257,05 juta pada 2023 menjadi US$495,64 juta pada 2029 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 11,56%.

Menurut Ong, Indonesia merupakan pasar yang dinamis di Asia Tenggara. Lebih lagi, prospek pasar Indonesia juga didukung meningkatnya minat terhadap perawatan estetika yang personal, minim invasif, dan natural.

"Kami melihat pergeseran preferensi konsumen yang kini juga mengutamakan pengalaman perawatan yang relevan dengan kebutuhan masing-masing individu sehingga membuka peluang bagi kami untuk menghadirkan solusi yang lebih inovatif," jelasnya.