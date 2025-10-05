Mensesneg Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kertanegara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pertemuan yang terjadi di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

Keduanya diketahui bertemu di kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/10)

“Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ucap Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10).

Menurut dia, hubungan di antara keduanya memang sangat baik. Prabowo akan mampir ke rumah Jokowi bila datang ke Solo, Jawa Tengah. Begitu pun sebaliknya.

“Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku banyak hal yang dibahas oleh Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan selama 2 jam itu.

Jokowi juga disebut memberikan sejumlah masukan kepada Prabowo.

“Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” jelasnya.(mcr4/jpnn)