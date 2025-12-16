Mesin 1.5 Turbo Mitsubishi Destinator: Tenaga Besar, Perawatan Santai

Selasa, 16 Desember 2025 – 09:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejak pertama kali meluncur pada Juli 2025, Mitsubishi Destinator langsung mencuri perhatian pasar SUV tanah air.

Bukan hanya karena tampilannya yang matang sebagai SUV tujuh penumpang.

Namun, juga berkat jantung pacu barunya: mesin turbo modern yang menjanjikan performa kencang sekaligus efisiensi tinggi.

Di balik kap, Destinator mengandalkan mesin turbo MIVEC 1,5 liter berkode 4B40.

Racikan itu bukan sekadar soal tenaga besar, melainkan keseimbangan antara akselerasi, kehalusan berkendara, dan konsumsi bahan bakar yang rasional untuk mobil harian.

Mitsubishi memadukannya dengan water-cooled intercooler dan siklus rasio ekspansi tinggi (Atkinson cycle), sebuah teknologi yang memungkinkan tenaga tetap terasa spontan tanpa mengorbankan efisiensi.

Baca Juga: Mitsubishi Destinator Buatan Cikarang Mulai Dipasarkan di Filipina

Hasilnya, mesin mampu memuntahkan tenaga hingga 120 kW atau setara 163 PS dengan torsi puncak 250 Nm.

Angka tersebut memberi Destinator karakter yang lincah sejak putaran bawah, tetapi tetap bertenaga saat dibutuhkan, mulai dari stop and go di kota hingga menyalip di jalan tol.