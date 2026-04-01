Mesin Cuci Terbaru dari AQUA Elektronik, Ada Fitur Steam hingga Baby Care

jpnn.com - Menjawab tren perubahan gaya hidup yang kian dinamis, AQUA Elektronik menghadirkan inovasi terbaru mesin cuci Eco-Wash Series FQW-850900QD.

Produk dirancang bukan sekadar untuk mencuci, tetapi juga memastikan pakaian tetap higienis dan terawat.

Pada model terbarunya, AQUA menyematkan teknologi Steam yang diklaim mampu membantu mengurangi bakteri dan alergen pada pakaian.

Hasilnya, cucian tidak hanya tampak bersih, tetapi juga lebih aman digunakan, terutama untuk anak-anak atau pemilik kulit sensitif.

Tak hanya itu, fitur Smart Dual Spray menjadi salah satu andalan.

Sistem semprotan ganda bekerja otomatis untuk membilas residu deterjen dan kotoran yang menempel pada drum maupun pintu mesin.

Sementara itu, ABT Treatment (Anti Bacterial Technology) berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri di bagian penting mesin, menjaga kebersihan dari dalam.

Dari sisi perawatan kain, desain Pillow Drum hadir untuk meminimalkan gesekan berlebih selama proses pencucian.