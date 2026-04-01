Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Mesin Cuci Terbaru dari AQUA Elektronik, Ada Fitur Steam hingga Baby Care

Rabu, 01 April 2026 – 06:14 WIB
Aqua Elektronik merilis mesin cuci terbaru di Indonesia. Foto: aqua

jpnn.com - Menjawab tren perubahan gaya hidup yang kian dinamis, AQUA Elektronik menghadirkan inovasi terbaru mesin cuci Eco-Wash Series FQW-850900QD.

Produk dirancang bukan sekadar untuk mencuci, tetapi juga memastikan pakaian tetap higienis dan terawat.

Pada model terbarunya, AQUA menyematkan teknologi Steam yang diklaim mampu membantu mengurangi bakteri dan alergen pada pakaian.

Hasilnya, cucian tidak hanya tampak bersih, tetapi juga lebih aman digunakan, terutama untuk anak-anak atau pemilik kulit sensitif.

Tak hanya itu, fitur Smart Dual Spray menjadi salah satu andalan.

Sistem semprotan ganda bekerja otomatis untuk membilas residu deterjen dan kotoran yang menempel pada drum maupun pintu mesin.

Sementara itu, ABT Treatment (Anti Bacterial Technology) berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri di bagian penting mesin, menjaga kebersihan dari dalam.

Dari sisi perawatan kain, desain Pillow Drum hadir untuk meminimalkan gesekan berlebih selama proses pencucian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mesin cuci  mesin cuci Aqua  AQUA Elektronik  harga mesin cuci aqua 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp