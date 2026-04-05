Liga Indonesia

Mesin Gol Semen Padang Membara, Persib Dalam Bahaya

Minggu, 05 April 2026 – 06:36 WIB
Guillermo Fernandez. Foto: ileague

jpnn.com - PADANG – Mesin Gol baru Semen Padang Guillermo Fernandez sedang dalam gairah tinggi menjelang timnya menjamu Persib Bandung pada pekan ke-26 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) malam.

“Kami punya banyak waktu menjalani latihan bersama pelatih baru. Kami sudah siap karena akan menjalani laga besar melawan tim yang bagus. Yang pasti, kami akan berjuang keras," kata Guillermo Fernandez.

"Saya sangat siap dan bersemangat untuk menjalani pertandingan,” kata Guillermo Fernandez.

Baca Juga:

Striker berpostur 181 cm itu memang sedang dalam performa yang bagus. Dialah yang memborong dua gol Semen Padang ke gawang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25.

Baca Juga:

Dua gol itu menjadi pemecah kebuntuan setelah sejak bergabung dengan Kabau Sirah di laga pekan ke-18, Guillermo Fernandez belum mampu mencetak gol.

Dia tercatat sudah tampil di enam pertandingan dengan total 540 menit bermain alias selalu dipercaya bermain 90 menit oleh sang pelatih.

Malam ini di GHAS, Semen Padang vs Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-26 Super League.

