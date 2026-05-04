JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Mesin Pencari Ask.com Resmi Menutup Operasinya

Senin, 04 Mei 2026 – 15:09 WIB
Mesin pencari Ask.com. Foto: techcrunch

jpnn.com - Layanan mesin pencari Ask.com menutup operasinya setelah tiga dekade hadir di dunia internet.

Keputusan itu menandai berakhirnya perjalanan salah satu pionir mesin pencari yang pernah dikenal luas dengan nama Ask Jeeves.

Ask.com menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi induk usaha IAC untuk mempersempit fokus bisnisnya.

“Seiring IAC mempertajam fokusnya, kami memutuskan untuk menghentikan bisnis pencarian, termasuk Ask.com. Setelah 25 tahun menjawab pertanyaan dunia, Ask.com resmi ditutup pada 1 Mei 2026,” tulis keterangan perusahaan.

Ask.com pertama kali meluncur pada 1996 dengan pendekatan yang saat itu tergolong revolusioner.

Alih-alih sekadar menampilkan daftar tautan, platform memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dengan bahasa percakapan sehari-hari.

Konsep yang kini dianggap sebagai cikal bakal interaksi berbasis kecerdasan buatan modern.

Namun, perjalanan Ask.com tak pernah benar-benar mulus. Dalam persaingan mesin pencari global, posisinya kerap terdesak oleh dominasi Google yang terus berkembang pesat.

TAGS   mesin pencari  Mesin pencari ask.com  ask.com  Google 
