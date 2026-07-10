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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mesir Belum Terima Kekalahan dari Argentina, Minta FIFA Turun Tangan

Jumat, 10 Juli 2026 – 04:00 WIB
Mesir Belum Terima Kekalahan dari Argentina, Minta FIFA Turun Tangan - JPNN.COM
Wasit Francois Letexier memberikan kartu merah untuk staf Timnas Mesir dalam laga 16 Besar Piala Dunia 2026 Argentina vs Mesir di Atlanta. Foto: Colin Hubbard/AP Photo

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) secara resmi mengajukan protes kepada FIFA.

EFA meminta seluruh ofisial pertandingan yang memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina untuk diselidiki.

Permintaan itu muncul setelah Mesir menilai sejumlah keputusan wasit telah merugikan mereka hingga kalah 2-3 dan tersingkir dari kompetisi.

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"Hany Abou Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir telah mengajukan pengaduan kepada FIFA dengan menuntut penyelidikan terhadap wasit asal Prancis, Francois Letexier, setelah kesalahan-kesalahan serius yang dilakukan tim wasit serta penerapan standar ganda, yang menyebabkan tim nasional Mesir kalah dalam pertandingan dan tersingkir dari Piala Dunia," demikian EFA melalui situs resmi pada Rabu.

Mesir juga meminta penyelidikan terhadap tim wasit dan petugas VAR atas dugaan kesalahan yang mencolok dan keengganan meninjau ulang beberapa tayangan penting.

EFA bahkan mendesak FIFA mencoret seluruh kru wasit Piala Dunia setelah proses investigasi dan menuding adanya tindakan diskriminatif terhadap tim nasional Mesir.

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Kontroversi terjadi saat Mesir yang unggul 1-0 pada babak kedua sempat mencetak gol melalui Mostafa Zico. Namun, gol tersebut dianulir setelah video assistant referee (VAR) menilai gelandang Marwan Attia menginjak kaki bek Argentina Lisandro Martinez pada awal proses terciptanya gol.

Mesir juga dirugikan ketika Mohamed Salah diduga dilanggar di kotak penalti Argentina beberapa detik sebelum sang juara bertahan melancarkan serangan balik yang berujung gol kemenangan pada injury time untuk memastikan kemenangan 3-2.

Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) meminta FIFA selidiki seluruh wasit pertandingan lawan Argentina.

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TAGS   Mesir  Argentina  Piala Dunia 2026  Argentina vs Mesir 
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