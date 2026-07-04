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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mesir Singkirkan Australia, Asia Tamat di Piala Dunia

Sabtu, 04 Juli 2026 – 08:03 WIB
Mesir Singkirkan Australia, Asia Tamat di Piala Dunia - JPNN.COM
Skuad Australia saat berlaga pada ajang Piala Dunia 2026 melawan Mesir di Dallas Stadium, Arlington, Sabtu (4/7) dini hari WIB. Foto: Facebook/Socceroos

jpnn.com - Asia dipastikan tanpa wakil di 16 besar Piala Dunia 2026 seusai Australia tersingkir.

Tim berjuluk Socceroos itu angkat koper seusai menyerah dari Mesir 2-4 lewat adu tendangan penalti di Dallas Stadium, Arlington, Sabtu (4/7) dini hari WIB.

Skuad asuhan Tony Popovic pada laga ini tertinggal terlebih dahulu melalui Emam Ashour di menit ke-13.

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Beruntung Australia mampu memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu setelah Mohamed Hany cetak gol bunuh diri di menit ke-55.

Setelah laga berlangsung imbang 1-1 hingga waktu normal membuat pertandingan dilanjutkan ke adu tendangan penalti.

Pada babak tos-tosan tercatat dua penendang Australia yakni Harry Souttar dan Lucas Herrington gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

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Adapun semua algojo Mesir yakni Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdelmaguid sukses menjebol gawang Australia yang dikawal Mathew Ryan.

Alhasil dengan hasil ini Australia harus mengakui keunggulan Mesir 2-4 lewat adu tendangan penalti.

Asia dipastikan tanpa wakil di 16 besar Piala Dunia 2026 seusai Australia tersingkir di tangan Mesir lewat adu tendangan penalti, Sabtu (4/7)

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TAGS   Australia vs Mesir  Piala Dunia 2026  Australia  Mesir 
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