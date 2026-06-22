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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mesir Ukir Kemenangan Perdana di Piala Dunia, Mo Salah: Ini Luar Biasa, Pencapaian Besar

Senin, 22 Juni 2026 – 19:20 WIB
Mesir Ukir Kemenangan Perdana di Piala Dunia, Mo Salah: Ini Luar Biasa, Pencapaian Besar - JPNN.COM
Penyerang Mesir Mohamed Salah merayakan gol kedua timnya pada pertandingan Grup G Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru di BC Place Vancouver, Kanada, 21 Juni 2026. (Foto: Fran Santiago / Getty Images North America/Getty Images via AFP)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Mesir meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026.

Mesir menaklukkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place Vancouver, Kanada, Senin.

Dalam laga kedua Grup G itu, penyerang Mesir Mohamed Salah mencetak satu gol pada menit ke-67 dan satu assist untuk Mahmoud Trezeguet pada ke-82.

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Satu gol lainnya dicetak oleh Mostafa Ziko pada menit ke-58.

Tiga gol The Pharaohs ini membalikkan keadaan setelah mereka tertinggal 0-1 dari aksi Fin Surman pada menit ke-15.

Mohamed Salah mengaku senang mengantarkan negaranya memetik kemenangan perdana dalam putaran final Piala Dunia.

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Sebelum 2026, Mesir telah mengikuti tiga Piala Dunia, namun tak pernah menang.

Prestasi terbaiknya adalah imbang dua kali pada edisi 1990 di Italia.

Mohamed Salah atau Mo Salah sangat bangga mengantarkan Mesir memetik kemenangan perdana di putaran final Piala Dunia.

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TAGS   Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Mesir  Mohamed Salah 
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