Meski Bukan Sekolah Maung, SMAN 1 Bandung Tetap Diserbu Pendaftar SPMB

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah sekolah negeri di Kota Bandung masih kebanjiran pendaftar dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, meski tidak berstatus Sekolah Manusia Unggul (Maung).

Adapun di Jawa Barat, ada 41 sekolah dengan label 'Maung' yang tersebar di 27 kabupaten dan kota. Di Kota Bandung, SMA Negeri 3 dan 5 adalah dua sekolah yang punya status unggul itu.

SMAN 1 Bandung adalah salah satu sekolah di Bandung yang sudah menerima ribuan pendaftar dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan SPMB 2026. Bahkan, saat ini diketahui kuotanya sudah hampir penuh.

"Berdasarkan web, itu kurang lebih 3.000 lebih, hampir 3.500 yang mendaftar ke SMA Negeri 1, baik itu pilihan satu, dua, maupun pilihan tiga. Ini tentu saja ada kenaikan sekitar 75 persen dari tahun-tahun sebelumnya," kata Humas Eksternal SMAN 1 Bandung, Sukadi, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, SMAN 1 Bandung memiliki kuota dalam SPMB tahun ini mencapai 462 orang yang mana terdiri dari 11 rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing 42 orang murid. Sedangkan, beberapa orang tua ada yang datang ke sekolah dan banyak menanyakan mengenai kuota yang masih tersedia.

"Kami sampaikan bahwa hanya ada 14 kuota dari jalur prestasi akademik dan tiga orang dari murid berkebutuhan khusus. Jadi ada 17 di tahap satu," ucapnya.

Mengenai rombongan belajar yang mengalami peningkatan menjadi 42 orang, Sukadi menjelaskan, memang berdasarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) seharusnya 36 murid per kelasnya. Namun untuk Jabar berbeda.

"Namun, karena Gubernur punya kebijakan bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri, maka kami dititipkan sebagai sekolah penyangga atas Kecamatan Cibeunying Kaler sebanyak 6 orang setiap rombel. Jadi ada 66 murid (tambahan)," jelasnya.